رئيس وزراء فلسطين: أولويتنا وقف العدوان وإيصال المساعدات لكافة المناطق بغزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الأولويات هي وقف العدوان، وإيصال المساعدات وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة.

وذكر اشتية خلال لقائه، اليوم، مايكل مارتن وزير خارجية إيرلندا، أن "عمل الكيان الإسرائيلي خلال الأعوام السابقة على استراتيجية تتمثل بعزل قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين، ولن ينجح في ذلك".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، علي ضرورة أن يكون هناك حل عادل وشامل من خلال أفق ومسار سياسي يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".