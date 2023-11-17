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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصىة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 203.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.379 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 214.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.807 مليار ورقة منفذة على 643 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 16.78% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 83.22%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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