السجينى: دعم الرئيس حقق مكتسبات كبيرة بقانون التصالح

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه طالب مسؤولي الحوار الوطني بتخصيص محور لمناقشة ملف العمران ومخالفات البناء.

وأوضح،أحمد السجينى خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "اون"، أن قانون التصالح الجديد يحقق العديد من المكتسبات، وما كانت تلك المكتسبات تتحقق لولا دعم الإرادة السياسية.

الرئيس السيسى

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه هذا القانون.

وأضاف أحمد السجينى، تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية واعتبار جميع أوراق المواطنين سليمة ومن حق الجهة الإدارية التفتيش خلال 5 سنوات.