حازم عمر: هدفنا تخفيض تكاليف سبل الإعاشة حال فوزي بالرئاسة

حل المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: "هدفنا تخفيض تكاليف سبل الإعاشة والخدمات الأساسية خلال أول 100 يوم حال فوزي بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: "نستهدف إعادة هيكلة الأعباء الضريبية على السلع والخدمات.. هناك ثوابت للدولة المصرية تقوم عليها المؤسسات الوطنية".

وأردف: "نستهدف رفع الضرائب على السلع الترفيهية لأنها ليست من الاحتياجات اليومية للشعب المصري.. زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي على رأس أولوياتي".