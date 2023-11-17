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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم صلاح : معتمد جمال أعاد الثقة للاعبي الزمالك

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، نجح فى منح الثقة للاعبين خلال فترة قصيرة.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك أظهروا قدراتهم فى مباراة بيراميدز إلى جانب اللعب بالروح القتالية والإصرار على الفوز لإسعاد الجماهير".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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