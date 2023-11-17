نجم الزمالك السابق: الفوز على بيراميدز "طعمه حلو"

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على بيراميدز منح جماهير القلعة البيضاء الثقة خاصة بعد الخسارة فى مباراتين بالدوري.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على بيراميدز طعمه حلو لأنه جاء فى توقيت صعب وبعد سيناريو درامي للجميع والفريقين قدموا كرة قدم مميزة".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.