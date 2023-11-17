بعد سداسية جيبوتي ..تبديلات في تشكيل مصر أمام سيراليون

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن انطلاقة منتخب مصر وتحقيقه لفوز كبير أمام جيبوتي بسداسية نظيفة كانت هامة للغاية في بداية مشوار تصفيات كأس العالم، مشيدا بالدور الذي يقدمه محمد صلاح وتألقه مع الفراعنة، كما أن هناك حالة تركيز شديدة بين جميع اللاعبين، متمنيا مساندة الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا قام باختيار التشكيل المناسب للمباراة خصوصا أن لديه مباراة أمام سيراليون بعد 3 أيام، والاتحاد الإفريقي اختيار موعد غريب للغاية، وأتمنى استغلال الدفعة المعنوية من الانتصار اليوم لمواصلة المشوار بقوة وتحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف: "كنت قلقا من ضربة البداية، لكن رجال المنتخب كانوا على قدر المسئولية، والجمهور لم يكن راضيا عن الأداء في وقت سابق، لكن المستوى تطور منذ معسكر الإمارات ومواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين".

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.