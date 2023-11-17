إبراهيم صلاح: قرارات الزمالك ضد الثلاثي "رادعة"

أشاد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، بقرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء بمعاقبة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أؤيد قرارات مجلس الزمالك ضد الثلاثي لأن ذلك حفاظا على صفوف الفريق وهي قرارات رادعة للغاية ويجعل اللاعبين يلتزموا فى الفترة المقبة".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.