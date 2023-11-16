رواية مفضوحة.. حماس تهاجم الخارجية الأمريكية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الخارجية الأمريكية زعمت استخدام حماس للمستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية، هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة، بيّنتها مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية.

وأوضحت حماس في بيان، أن الإصرار على الكذب وتجاهل دعوة الحركة وإدارة مستشفى الشفاء، للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بتشكيل لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والمدارس، للتأكّد من كذب رواية الاحتلال، يشير إلى مسؤولية الإدارة الأمريكية وشراكتها الاحتلال في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

واختتمت: امتهان الكذب وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية سياسية وقانونية لا تسقط بالتقادم.