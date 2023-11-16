عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفيرة الأمريكية في العراق تلتقي بـ"الحلبوسي" بعد إقالته

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس برئيس مجلس النواب العراقي المقال محمد الحلبوسي.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية، والتأكيد على أهمية وجود قضاء مستقل يتَّبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته إلى الدستور.

ويأتي لقاء السفيرة الأمريكية بـ"الحلبوسي" بعد 24 ساعة من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإقالة الأخير.

وذكرت المحكمة في بيان انه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وأضاف البيان، أنها “قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.

محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

ترشيحاتنا

فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردني في غزة

تحذير لكل قائدي السيارات في مصر.. تفاصيل

البنك عندك في بيتك بضغطة زر.. تعرف على التفاصيل

مؤسسة أبو العينين الخيرية: انتظرنا 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات لغزة

الأسرى وليس حماس.. سمير راغب يكشف سبب اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء

مؤسسة أبو العينين الخيرية: المصريون يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ