ضياء السيد يتغنى بأرقام صلاح القياسية.. ويشيد بسداسية جيبوتي

قال ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، إن البداية التي قدمها الفراعنة في مشوار تصفيات كأس العالم 2026 "ممتازة" موضحاً أن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن.

وأشار ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الإصرار كان سر تفوق المنتخب في لقاء جيبوتي مؤكداً أن البداية القوية كانت وراء الفوز المريح وجعلت المباراة أسهل.

وأضاف:" المنتخب استفاد من هذا الفوز من خلال إراحة بعض لاعبيه وخاصة أن المباراة القادمة ضد سيراليون ستكون صعبة على أرضية ملعب "ترتان" وفي أجواء ممطرة".

وأشاد ضياء السيد بقدرات محمد صلاح قائد المنتخب وتأثيره مع الفراعنة وتحقيقه الأرقام القياسية باستمرار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.