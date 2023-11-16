مؤسسة أبو العينين الخيرية: انتظرنا 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات لغزة

أكد مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أنه تم الانتظار لمدة 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يوجد دعم كبير من قبل الدولة المصرية إلى الفلسطينيين.

وقال مصطفى عزت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه ظهر تضافر وملحمة كبيرة من المجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية لدخول الشاحنات إلى القطاع بعد تجهيزها.

هدف المؤسسة خدمي

وتابع مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المؤسسة لا تقبل تبرعات عينية أو نقدية، مؤكدا أن هدف المؤسسة خدمي.