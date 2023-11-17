بركات يوجه رسالة خاصة لتريزيجيه بعد مباراة جيبوتي

وجه محمد بركات ، رسالة خاصة لأحد نجوم المنتخب الوطني بعد الفوز العريض على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0 في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن محمود حسن "تريزيجيه" جناح المنتخب الوطني كان أحد نجوم المباراة رغم مشاركته كبديل.

وأضاف:" تريزيجيه لعب بشكل ممتاز ، وسجل هدفاً وساهم في هدف مصطفى محمد وكان أحد نجوم المباراة وامتلك الإصرار وهو أمر يحسب له".

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.