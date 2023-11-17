بركات يعلق على مشاركة فتوح أساسياً مع المنتخب أمام جيبوتي

أكد محمد بركات ، أن مشاركة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك أساسياً في لقاء جيبوتي مع المنتخب الوطني لا تحمل أي رسالة أخرى خارج حدود المستطيل الأخضر.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" فيتوريا صاحب القرار الوحيد في استدعاء أو استبعاد أي لاعب كما أنه يضع التشكيل لأسباب فنية".

وأشار إلى أن فيتوريا يركز على مجموعة محددة من اللاعبين الذين اعتادوا على طريقة عمله في الفترة التي يعمل بها مع المنتخب.

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.