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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أب يحبس طفلته لساعات من أجل سباق جري في الصين

سباق
سباق

شهدت الصين واقعة غريبة هزت مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام اب مهووس بسباقات الجري، بحبس ابنته الطفلة في السيارة لساعات من أجل المشاركة في أحد سباقات الماراثون.

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هذا التصرف أثار غضب زوجته المطلقة حديثًا، وشكت من أنه ترك ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات محبوسة في السيارة لساعات حتى يتمكن من المشاركة في سباق الماراثون.


ونشرت "بوست" غاضبا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قالت تشاو، وهي امرأة تعيش في مقاطعة هونان بجنوب الصين، إن هوس زوجها السابق بالجري أدى في نهاية المطاف إلى تدمير أسرتهما.


ورغم من أن الزوج لم يعترف أبدًا بأنه مهووس بالجري، إلا أن تشاو تقول إن الجري كان دائمًا أولويته الأولى.. وفي البداية، شجعته على الجري حفاظًا على صحته، لكنه سرعان ما أصبح الشيء الوحيد الذي يهتم به.. وفي النهاية أحدث ذلك شرخًا بين الزوجين، وباتت الزوجة على قناعة بعد تصرفات زوجها بأنها ستكون أحسن حالًا لوحدها.

وحسب موقع Toutiao News كتبت تشاو في منشورها أن زوجها السابق ترك ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات بمفردها في السيارة لنحو 5 ساعات، فقط حتى يتمكن من فعل أكثر ما يحبه، وهو الجري.. ولم تلاحظ المرأة ذلك بنفسها، لكن ابنتها أخبرتها بكل شيء فيما بعد.. ويبدو أن زوجها السابق اشترى وجبة الإفطار للطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، وأعطاها هاتفه للترفيه، وحبسها في السيارة، وذهب للجري في الماراثون.


وأمام وسائل الإعلام الصينية بعد انتشار منشور تشاو في جميع أنحاء البلاد، اعترف الأب، بينج، بترك ابنته بمفردها في السيارة حتى يتمكن من الجري في الماراثون.. ومع ذلك، ادعى أنه ركض مسافة قصيرة فقط قبل أن يعود إلى الفتاة.

 

الطفلة

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