وليد صلاح : منتخب مصر تعامل بجدية مع جيبوتي .. وينبغي تغيير كبار السن

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة جاء نتيجة لجدية لاعبي المنتخب الوطني منذ الدقيقة الأولى، مشيرًا إلى أن اللاعبين يستحقوا الإشادة بسبب التعامل بقوة مع المنافس بغض النظر عن الفوارق الفنية بين الفريقين في المستطيل الأخضر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "جدية اللاعبين ظهرت منذ الدقيقة الأولى بفرصة عمر موش، ثم الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء سددها بمنتهى القوة وبشكل مميز، وهناك بالطبع فارق كبير بين القيمة التسويقية لمنتخب مصر وجيبوتي، وكذلك التصنيف الدولي، هناك فوارق كبيرة بين المنتخبين".

وأضاف: "المنتخب المصري قدم مستوى جيد، ويجب توجيه الشكر للجماهير التي تواجدت في استاد القاهرة لدعم ومؤازرة اللاعبين، وأتمنى خلال المباريات المقبلة حضور المزيد، وفيتوريا استعد بشكل جيد، وفوجئت بتشكيلة الفراعنة، ولكن بعد ذلك علمت بأن يستعد للمباراة الثانية أمام سيراليون، ووضح ذلك من خلال التغييرات التي دفع بها على مدار شوطي اللقاء، وخروج محمد عبدالمنعم ومشاركة علي جبر".

وواصل: "فيتوريا كان حريص على إراحة بعض اللاعبين اليوم للدفع ببعضهم في اللقاء القادم، ومن الوارد مشاركة حمدي فتحي وإمام عاشور، ومحمد صلاح قدم أداء جيد على مدار الـ90 دقيقة وقادر على اللعب في اللقاء القادم أيضا نظرًا للأحمال القوية التي يحصل عليها في ليفربول.

كما أن كل التغييرات كانت إيجابية والواضح أن فيتوريا يقسم المباراتين على اللاعبين".

وزاد: "من المهم جدًا اعتلاء صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى، ومعظم المنافسين يلعبون خارج ملاعبهم وهي ميزة لمنتخب مصر، والفكرة أن الأمور قد تحسم مبكرًا بعد عدد قليل من المباريات، وستكون نتائج باقي الفرق معظمها تعادلات، والحلم قريب من التحقيق بالوصول لكأس العالم في ظل الدعم الكبير من المسئولين في الدولة".

وتابع: "هناك ضغط بالفعل في المباريات، ولكن المهم أن ندخل بنفس الجدية في المباراة المقبلة، ولكن منتخب مصر أقوى ولابد من حسم لقاء سيراليون مبكرًا، ومواصلة تصدر المجموعة، ولدينا ملف هام أيضا يجب السير فيه، وهو النزول بمعدل الأعمار في ظل وصول متوسط الأعمار إلى 29 عامًا".

وأكد: "هناك لاعبين وصلت لسن كبير في صفوف منتخب مصر، ولذلك يجب التفكير جيدًا في تجهيز بعض العناصر في مراكز معينة، مع المحافظة على باقي العناصر الشابة، وهي من أهم الملفات التي يعمل عليها فيتوريا مع اتحاد الكرة، وبالتأكيد نتمنى أن يصعد المنتخب للمونديال ونعبر الدور الأول بقيادة محمد صلاح".

وأضاف: "فيتوريا محظوظ أننا لم نخوض مباريات قوية بشكل رسمي، وخسرنا أمام تونس وديًا ثم تعادلنا مع الجزائر، لكن من المهم أن يمتلك المدرب بعضًا من الحظ والتوفيق، وهو أمر إيجابي ولكن أيضا مع العمل الفني المميز، ولكن أتمنى أن نسير بشكل صحيح وتواجد عناصر مثل مرموش وعمر كمال وأحمد سامي الذي يلعب أول مباراة رسمية وهو في سن الـ31، وهو ما يدل على أن المدرب يرى كل اللاعبين في الدوري المصري".

وأتم: "عودة حجازي والونش لصفوف منتخب مصر أمر جيد خلال المرحلة المقبلة مع تألق محمد عبدالمنعم في خط الدفاع".