عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 16 مليار جنيه في ختام التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب|فيديو

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة

أنهت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المتعاملين العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون نحو البيع.

وصعد رأس المال السوقي إلى 1.648.557 تريليون جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم، بعدما أغلق في ختام تعاملات أول أمس عند 1.632.461 تريليون جنيه، لتحقق البورصة أرباحًا سوقية بنحو 16.096 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعًا بنسبة 1.01% ليسجل مستوى 24.383 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100 بنسبة 1.1% ليغلق عند 7.159 نقطة، وصعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.97% ليسجل مستوى 4.865 نقطة.

واضافت رمسيس كما ارتفع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.99% ليسجل مستوى 29.506 نقطة، وصعد المؤشر EGX30  للعائد الكلي بنسبة 0.99% ليسجل مستوى 10.378 نقطة.

واشارت حنان رمسيس صعدت أسهم 120 شركة ضمن 202 شركة تم التداول على أسهمها اليوم، فيما تراجعت أسهم 42 شركة ولم تتغير أسهم 40 شركة بكميات أسهم 1.110 مليار سهم بقيمة 3.401 مليار جنيه من خلال 110.685 عملية، وتصدر سهم مصر للفنادق قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 20% ليسجل مستوى 192 جنيه بدلًا من 160 جنيها، يليه سهم دايس للملابس الجاهزة بارتفاع 9.70% ليسجل 0.8 جنيه بدلًا من 0.7 جنيه.

42 شركة EGX70 آخر جلسات الأسبوع أسواق المال بالبورصة المصرية البورصة المصري المتعاملين العرب بالبورصة المصرية خبير أسواق المال حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية دايس للملابس الجاهزة دعم من مشتريات صة المصرية صعود جماعي مؤشر EGX30 مشتريات المتعاملين ليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

ترشيحاتنا

فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردني في غزة

تحذير لكل قائدي السيارات في مصر.. تفاصيل

البنك عندك في بيتك بضغطة زر.. تعرف على التفاصيل

مؤسسة أبو العينين الخيرية: انتظرنا 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات لغزة

الأسرى وليس حماس.. سمير راغب يكشف سبب اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء

مؤسسة أبو العينين الخيرية: المصريون يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ