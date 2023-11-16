البورصة تربح 16 مليار جنيه في ختام التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب|فيديو

أنهت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المتعاملين العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون نحو البيع.

وصعد رأس المال السوقي إلى 1.648.557 تريليون جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم، بعدما أغلق في ختام تعاملات أول أمس عند 1.632.461 تريليون جنيه، لتحقق البورصة أرباحًا سوقية بنحو 16.096 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعًا بنسبة 1.01% ليسجل مستوى 24.383 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100 بنسبة 1.1% ليغلق عند 7.159 نقطة، وصعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.97% ليسجل مستوى 4.865 نقطة.

واضافت رمسيس كما ارتفع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.99% ليسجل مستوى 29.506 نقطة، وصعد المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.99% ليسجل مستوى 10.378 نقطة.

واشارت حنان رمسيس صعدت أسهم 120 شركة ضمن 202 شركة تم التداول على أسهمها اليوم، فيما تراجعت أسهم 42 شركة ولم تتغير أسهم 40 شركة بكميات أسهم 1.110 مليار سهم بقيمة 3.401 مليار جنيه من خلال 110.685 عملية، وتصدر سهم مصر للفنادق قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 20% ليسجل مستوى 192 جنيه بدلًا من 160 جنيها، يليه سهم دايس للملابس الجاهزة بارتفاع 9.70% ليسجل 0.8 جنيه بدلًا من 0.7 جنيه.