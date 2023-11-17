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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: جيبوتي منتخب ضعيف..والفوز بسداسية يمنحنا الثقة

منتخب مصر
منتخب مصر

أشاد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد الفوز العريض بسداسية نظيفة على جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال عبد الخالق فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جيبوتي منتخب ضعيف ولكن المكسب العريض يمنحنا الثقة فى المرحلة المقبلة خاصة خلال مشواره الفراعنة بتصفيات كأس العالم".

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

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