إيهاب الكومي عن سداسية جيبوتي : نجحنا في فك عقدة المنتخبات الضعيفة

رفض الإعلامي إيهاب الكومي، التقليل من الانتصار العريض الذي حققه الفراعنة على حساب جيبوتي بسداسية نظيفة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن منتخب مصر حقق فوزا مستحقا على منتخب جيبوتي، لافتا إلى أن منتخب مصر نجح في فك عقدة المنتخبات الضعيفة التي تسببت في عدم تأهله للمونديال في النسخ الماضية.

وأوضح الكومي، إن التقليل من سداسية جيبوتي أمر غير مقبول، لاسيما وأن هناك منتخبات كبيرة تعثرت أمام منتخبات ضعيفة ليس لها تاريخ، والأهم هو المستوى الذي ظهر به اللاعبون.

واختتم قائلا:" البداية موفقة وأتمنى أن يحافظ منتخبنا على هذا المستوى حتى يحقق حلم الملايين بالتأهل للمونديال".



وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.