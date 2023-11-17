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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن منصور: حضور الجماهير لمباريات منتخب مصر محبط

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر

أشاد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال أيمن منصور، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب المصري قدم مباراة رائعة، ولا يجب التقليل من فوز المنتخب الوطني على نظيره الجيبوتي بسداسية مثلما يردد البعض.

وتابع أيمن منصور : "يجب مؤازرة الجماهير المصرية بصورة أكبر للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، والحضور الجماهيري في اللقاء كان محبطا وهذا ما صرح به عدد من اللاعبين عقب اللقاء".

وأضاف:" سعيد برباعية محمد صلاح، وأعتقد أن هذه الأهداف ستمنحه ثقة كبيرة خلال مشوار التصفيات وهو ما نحتاجه بشدة من أجل التأهل".

وكان منتخب مصر أنهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

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