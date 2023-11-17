جهاد جريشة: هدف صلاح الأول في جيبوتي تسلل وركلة الجزاء غير صحيحة

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح، غير صحيحين، نتيجة للتسلل وركلة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابهما لصالح الفراعنة . مشيرا إلى أن الحكم الجنوب افريقي ألفريد شافاني غير مصنف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الحكم غير مصنف، والتعيين يكون من الاتحاد الإفريقي ويتم اعتماد التعيين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهم وجدوا أن المباراة سهلة لذلك تم اسنادها للحكم ألفريد شافاني".

وأضاف: "كان هناك تخبط واضح من جانب الكاف في تعيينات الحكام، وتم إسناد بعض المباريات لحكام في مجموعات دوري الأبطال ثم تغييرهم بسبب وجود فرق من نفس جنسيات هؤلاء الحكام، حيث تم اسناد أحد المباريات لـ أمين عمر في مجموعة بيراميدز، وتم تغييره لاحقًا".

وواصل: "هناك بعض الأخطاء من جانب الحكم، والهدف الأول لمصر جاء من تسلل واضح الذي سجله محمد صلاح، والتسلل كان على مصطفى محمد الذي لعب الكرة لصلاح".

تابع: "ركلة الجزاء المحتسبة لمصر غير صحيحة، هناك تمثيل وخداع واضح للحكم، الذي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، واي حكم يمتلك خبرات كان سيشهر بطاقة صفراء لـ عمر كمال عبدالواحد".

وأكمل: "الأخطاء التحكيمية في مباراة كبيرة ستكون مؤثرة، وأتمنى تدارك تلك الأمور من جانب لجنة الحكام بالكاف، لذلك يجب أن يتم اسناد المباريات لحكام مميزين، لأن الأخطاء قد تؤثر على منتخب مصر أيضا في ظل غياب تقنية الفيديو عن التصفيات".

وأتم: "هناك صعوبة في تطبيق الـvar خلال التصفيات لأن بعض الدول لا تستطيع توفير تقنية الفيديو".