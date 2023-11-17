أخبار التوك شو.. الرئيس الإنسان.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل استجابة السيسي لطفل فلسطيني.. الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس الإنسان.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لطفل فلسطيني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي القائد الانسان استجاب لمناشدة طفل فلسطيني لعلاجه في مصر ووجه بعلاجه في مصر، مشيرا إلى أنه تم استقبال اطفل المصاب وتم نقله لمستشفى معهد ناصر لتقديم العلاج له.

مؤسسة أبو العينين الخيرية: المصريون يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء بغزة

أكد مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المصريين يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء في غزة بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ترابطا كبيرا بين الـ 34 مؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي.

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، آخر تفاصيل استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين من مجمع الشفاء بقطاع غزة.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”، أن الصحة تلقت طلبا باستقبال 33 طفلا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين لتوفير الرعاية الطبية لهم فى أسرع وقت.

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الحالة الصحية للطفل الفلسطيني "عبدالله" بعد استجابة الرئيس السيسي له ونقله للعلاج في مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تجرى الآن تدخلات جراحية لعلاج الطفل عبدالله كحيل بمستشفى معهد ناصر".

ضياء رشوان: جيش الاحتلال يحاول تعطيل إدخال المساعدات لقطاع غزة

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى اليوم الـ 41 على القطاع، والخسائر الفادحة في المدنيين والأطفال والسيدات، والبنية التحتية، والعدوان متواصل ومستمر.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لدخول أي مساعدات سواء إنسانية أو دوائية أو وقود، ومصر تفتح المعبر من تجاهها طوال الوقت، ومن الناحية الفلسطينية سلطات الاحتلال هي المسيطرة بحكم أنها دولة الاحتلال، وتقوم بشحن الناقلات وإرسالها لمعبر أبو سالم إلى غزة، ويتم تفتيش الناقلات بشكل كبير هناك، ومن ثم تترك للدخول داخل القطاع.

عوض تاج الدين يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لعلاج الطفل الفلسطيني

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن استجابة الرئيس السيسي للعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله، يأتي في إطار العهد المصري في تقديم كافة المعونات في مختلف الأوجه للإخوة في فلسطين وقطاع غزة، والمستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات عالية للغاية، وكوادر بشرية متخصصة في جميع مجالات الطب، تقوم بتقديم كافة الرعاية الصحية الكاملة في مختلف أوجه التخصصات الطبية، ويوجد حالات عديدة تحتاج رعاية مركزة، ورعاية طبية وجراحية دقيقة للغاية، وتلك الحالات تقدم لها كل الخدمات في المستشفيات المصرية بكل رعاية كاملة.

قيادي بحركة فتح: المقاومة بخير وجاهزة للقتال عاماً كاملاً

قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن الكيان الصهيوني خارج عن القانون بحماية أمريكية، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن طلباتها في ملف الأسرى، مؤكدا أن المقاومة بخير وقادرة على الصمود عاما كاملا أمام جيش الاحتلال.

المفروض عمر الشريف.. أحمد حلمي يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن فيلم عسل أسود

كشف الفنان أحمد حلمي، عن كواليس مثيرة حول فيلمه الشهير "عسل أسود"، قائلا إن زوجته منى زكي كانت معترضة على الدور بشكل كبير، "قالت لي انت مينفعش تكون في الدور ده من الأساس".

وأضاف "حلمي"، خلال تصريحات مع برنامج "Sold Out Interviews"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الدور كان مرشح له عمر الشريف، وهو كان سيقوم بعمل دور موظف في شركة من الأساس، ولكن حينما قرأ الفيلم برفقة خالد دياب تحدث أن يكون الشباب هو أساس الحلم وليس العكس.

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني في السينما.. فيديو

أكد النجم أحمد العوضي، أن ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهم في السينما، قائلا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر إيرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الإيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

المتحدة: خطة مميزة لتغطية الانتخابات الرئاسية والمسافة واحدة بين المرشحين

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي من أجل المساواة بين جميع المرشحين.