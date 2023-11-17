عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس الإنسان.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل استجابة السيسي لطفل فلسطيني.. الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس الإنسان.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لطفل فلسطيني
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي القائد الانسان استجاب لمناشدة طفل فلسطيني لعلاجه في مصر ووجه بعلاجه في مصر، مشيرا إلى أنه تم استقبال اطفل المصاب وتم نقله لمستشفى معهد ناصر لتقديم العلاج له.

 

مؤسسة أبو العينين الخيرية: المصريون يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء بغزة
أكد مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المصريين يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء في غزة بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ترابطا كبيرا بين الـ 34 مؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي.

 

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، آخر تفاصيل استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين من مجمع الشفاء بقطاع غزة. 

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”، أن الصحة تلقت طلبا باستقبال 33 طفلا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين لتوفير الرعاية الطبية لهم فى أسرع وقت. 

 

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الحالة الصحية للطفل الفلسطيني "عبدالله" بعد استجابة الرئيس السيسي له ونقله للعلاج في مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تجرى الآن تدخلات جراحية لعلاج الطفل عبدالله كحيل بمستشفى معهد ناصر".

 

ضياء رشوان: جيش الاحتلال يحاول تعطيل إدخال المساعدات لقطاع غزة
قال الإعلامي ضياء رشوان، إن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى اليوم الـ 41 على القطاع، والخسائر الفادحة في المدنيين والأطفال والسيدات، والبنية التحتية، والعدوان متواصل ومستمر. 

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لدخول أي مساعدات سواء إنسانية أو دوائية أو وقود، ومصر تفتح المعبر من تجاهها طوال الوقت، ومن الناحية الفلسطينية سلطات الاحتلال هي المسيطرة بحكم أنها دولة الاحتلال، وتقوم بشحن الناقلات وإرسالها لمعبر أبو سالم إلى غزة، ويتم تفتيش الناقلات بشكل كبير هناك، ومن ثم تترك للدخول داخل القطاع. 

 

عوض تاج الدين يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لعلاج الطفل الفلسطيني
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن استجابة الرئيس السيسي للعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله، يأتي في إطار العهد المصري في تقديم كافة المعونات في مختلف الأوجه للإخوة في فلسطين وقطاع غزة، والمستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات عالية للغاية، وكوادر بشرية متخصصة في جميع مجالات الطب، تقوم بتقديم كافة الرعاية الصحية الكاملة في مختلف أوجه التخصصات الطبية، ويوجد حالات عديدة تحتاج رعاية مركزة، ورعاية طبية وجراحية دقيقة للغاية، وتلك الحالات تقدم لها كل الخدمات في المستشفيات المصرية بكل رعاية كاملة. 

 

قيادي بحركة فتح: المقاومة بخير وجاهزة للقتال عاماً كاملاً
قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن الكيان الصهيوني خارج عن القانون بحماية أمريكية، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن طلباتها في ملف الأسرى، مؤكدا أن المقاومة بخير وقادرة على الصمود عاما كاملا  أمام جيش الاحتلال.

 

المفروض عمر الشريف.. أحمد حلمي يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن فيلم عسل أسود
كشف الفنان أحمد حلمي، عن كواليس مثيرة حول فيلمه الشهير "عسل أسود"، قائلا إن زوجته منى زكي كانت معترضة على الدور بشكل كبير، "قالت لي انت مينفعش تكون في الدور ده من الأساس".

وأضاف "حلمي"، خلال تصريحات مع برنامج "Sold Out Interviews"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الدور كان مرشح له عمر الشريف، وهو كان سيقوم بعمل دور موظف في شركة من الأساس، ولكن حينما قرأ الفيلم برفقة خالد دياب تحدث أن يكون الشباب هو أساس الحلم وليس العكس. 

 

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني في السينما.. فيديو
أكد النجم أحمد العوضي، أن ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهم في السينما، قائلا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر إيرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الإيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

 

المتحدة: خطة مميزة لتغطية الانتخابات الرئاسية والمسافة واحدة بين المرشحين
قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي من أجل المساواة بين جميع المرشحين.

الرئيس السيسي مستشفى معهد ناصر مؤسسة ابو العينين غزة وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

ترشيحاتنا

ضربات صاروخية.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أخبار التعليم| لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة أبشان الثانوية.. جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

حدث ليلا|تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام.. مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل.. نبيلة مكرم تكشف تفاصيل استقالتها

مؤتمر حاشد لمرشح الوفد الرئاسي عبدالسند يمامة ببورسعيد..اليوم

طرق وفوائد الاستثمار في الذهب.. وهذا سعر الجرام عيار 21

مخالفات المرور تتضاعف ..تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ