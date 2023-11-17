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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: أداء المنتخب تطور.. وقدرات زيزو لن تظهر مع فيتوريا

زيزو
زيزو

قال وليد عبداللطيف لاعب الزمالك السابق، إن هناك تطور فني ملحوظ ظهر على أداء منتخب مصر خلال لقاء جيبوتي، مشيرًا إلى أحمد سيد زيزو لم يقدم الأداء الجيد بسبب الطريقة التي يعتمد عليها روي فيتوريا مع المنتخب الوطني.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فيتوريا لعب بطريقة 4-1-4-1، وزيزو والنني كان يكملان بشكل جيد خلف الخط الهجومي، وظهرت سرعة الارتداد والتحول من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية".

وأردف: "لدي تحفظ على مستوى زيزو في المباراة، وهو أفضل لاعب داخل مصر، لكن لن يظهر بشكل جيد في وجود صلاح وفي طريقة لعب فيتوريا.. خصوصا مع الاعتماد على الظهيرين عمر كمال وفتوح في الناحية الهجومية أيضًا. وزيزو يحتاج إلى مزيد من الثقة وكنت أتمنى وجوده في الملعب وعدم خروجه لكن الواضح أنه لا يلعب بنفس الثقة والحرية التي يلعب بها في الزمالك".

وتابع: "يجب أن يطور زيزو طريقة لعبه مع منتخب مصر، ويزيد هجوميًا داخل منطقة الجزاء، في ظل وجود زحمة في الخط الأمامي، رغم أنه يمتلك قوة بدنية واضحة، لكنه لم يظهر بشكل جيد مع المنتخب".

وأكد: "فوجئت بمشاركة أحمد فتوح أساسيًا، رغم عقوبة نادي الزمالك ضده مؤخرًا، ولكن عمر كمال عبدالواحد كان مفاجأة لأنه كان متوقعًا أن يشارك محمد هاني أساسيًا".

وأضاف: "محمد هاني بالتأكيد الأفضل في الظهير الأيمن، وأحمد فتوح هو اللاعب الافضل في مركز الظهير الأيسر وقدم مستوى جيد".

وأشار إلى أن الحالة البدنية والتأثر بالإجهاد سيكون عامل مهم في لقاء مصر أمام سيراليون، وفيتوريا لن يقوم بعمل تغييرات كثيرة في التشكيلة إلا حال شكوى أي لاعب من الإصابة أو الاجهاد.

وزاد: "من الوارد أن يبدأ فيتوريا المباراة المقبلة بنفس تشكيلة لقاء جيبوتي، ومن الوارد أن يشارك هاني على حساب عمر كمال عبدالواحد".

وأتم: "طارق حامد الأفضل في مركز الديفيندر أمام المساكين، والخبرة ترجح كفته على حساب مروان عطية".

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