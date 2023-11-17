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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق يراهن على رحيل فيتوريا بعد كأس الأمم الإفريقية

فيتوريا
فيتوريا

هاجم أيمن رجب  ،نجم الإسماعيلي السابق، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، رغم فوز الفراعنة العريض على منتخب جيبوتي فى أولى جولات تصفيات كأس العالم القادمة بسداسية نظيفة  .


وقال رجب فى استوديو ستاد أفريقيا  ، مع الإذاعى خالد فتوح عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة  ،ان معظم الأهداف التى سجلها منتخب مصر،  جاءت باجتهادات فردية  وليس بها أى تكتيك أو جمل محفوظة رغم سهولة المنافس بإستثناء الهدف الثالث الذى صنعة أحمد فتوح، لمحمد صلاح  ،وأن كان لم يتكرر مجددا .

وأكد  المحلل الفنى لملعب اف ام، أن الخواجة البرتغالي، محظوظ لانه يلقي دعما من الدولة التى ترغب في وصول المنتخب إلى كأس العالم حيث توفر كل الاحتياجات  بجانب الدعم الجماهيرى  والشركة المتحدة التى توفر كل الاحتياجات  .


وأكد أيمن رجب،  إنه يتوقع رحيل المدير الفني  روي فيتوريا،  بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار  فى حالة عدم الحصول على اللقب مشيرا إلى أن المنتخب مع الخواجة البرتغالي لم يقدم الشكل الذي يرضى الطموحات واذا اهتزت النتائج فالأفضل رحيله .

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