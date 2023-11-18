عبد الملك: فيتوريا يكيل بميكالين.. ولماذا لم يتدخل صلاح لحل أزمة الثلاثي؟

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رفض استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من المعسكر، وكان عليه آلا يكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعي استدعاء بعض اللاعبين لا تشارك مع أنديتهم للعب مع المنتخب الوطني.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فتوح شارك لأول مرة رسميًا مع فيتوريا بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر، ولو كنا نسير بمسطرة واحدة، فكان من الممكن أن يتم معاقبة اللاعبين مع أنديتهم، لكن وفقًا لما يسير عليه المدرب البرتغالي فلن يتم معاقبة أي لاعب".

وعن عدم التزام امام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات بالتدريبات واستبعادهم من المنتخب ، قال : محمد صلاح قائد الفراعنة ، كان يتدخل في أوقات سابقة لإنهاء أي أزمة، وبالتالي استبعاد اللاعبين قد يكون لأسباب أخرى كبيرة لم يتم الإعلان عنها، خصوصا أنه صدر بيان سريع من جانب المدير الفني لمنتخب الوطني.

وواصل: "إمام عاشور لاعب شاب ومندفع، ولكن حسين الشحات وطارق حامد أيامهم معدودة في منتخب مصر، وكنت لا أتمنى دخولهم في تلك الأزمة، وسبق ودخل طارق حامد في نفس الأزمة لذلك كنت أتمنى أن يتفادى أي صدام مع الجهاز الفني للمنتخب".

وأكد: "الفريق أهم من أي لاعب، واتوقع عودة إمام عاشور خلال الفترة المقبلة لصفوف منتخب مصر، لكن من الصعب عودة حسين الشحات او طارق حامد، وفيتوريا سيكون له حسابات مختلفة

وزاد: "فيتوريا اتخذ القرار الذي يراه مناسبًا، ولذلك قد يكون أبلغ محمد صلاح فقط، لكن المدرب هو صاحب القرار في النهاية".