صور صادمة لأشعة الشمس باللون الأخضر.. ماذا سيحدث لها ؟

في واقعة غريبة، وثق علماء الفضاء انبعاثات فوق البقع الشمسية باللون الأخضر، تشبه انبعاثات شوهدت سابقًا في المناطق القطبية لبعص النجوم والكواكب.

البقع الشمسية هي مناطق على سطح الشمس تظهر باللون الداكن، تنشأ نتيجة للتشابك المغناطيسي في داخل الشمس، مما يؤدي إلى تقليل درجة حرارة هذه المناطق وجعلها تظهر بألوان الظلام الرمادي والبني.

نشرت مجلة «Nature Astronomy»، دراسة قام بها علماء الفلك من مركز أبحاث الطاقة الشمسية والأرضية التابع لمعهد «نيوجيرسي للتكنولوجيا - NJIT-CSTR» بمراقبة انبعاثات راديوية اشبه الشفق القطبي أو الأرورا، تحدث على ارتفاع 40.000 كم فوق البقع الشمسية الداكنة.

وضح العلماء أن الانبعاثات الراديوية للشمس تتشابه خصائصها مع الانبعاثات الشفقية التي نراها في الأغلفة المغناطيسية للكواكب، مثل الأرض وزحل والمشترى، وبعض النجوم خفيفة الكتلة كذلك.

قام المؤلف الرئيسي للدراسة بمركز [NJIT-CSTR] بتوضيح أهمية هذا الاكتشاف پانه سيفتح باب المعرفة لفهم الظواهر المماثلة للانبعاثات في النجوم الكبيرة وقال :"لقد اكتشفنا نوعًا غريبًا من انبعاثات الراديو المستقطبة طويلة المدى المنبعثة من البقع الشمسية، والتي استمرت لأكثر من أسبوع".

مضيفًا: "هذا يختلف تمامًا عن الانفجارات الراديوية الشمسية النموذجية العابرة التي تدوم عادةً دقائق أو ساعات، إنه اكتشاف مثير لديه القدرة على تغيير فهمنا للعمليات المغناطيسية النجمية."

وأوضح فريق «يو» الاختلاف بين انبعاثات الراديو الشمسي، والعواصف الضجيجية الراديوية المعروفة سابقًا، بأن الانبعاثات الشمسية تتشكل مؤقتًا نتيجة قوة المجالات المغناطيسية على سطح الشمس لمدة معينة.

صرح يو: "يشير تحليلنا الزماني والمكاني إلى أنها ترجع إلى انبعاث الإلكترون السيكلوتروني (ECM)، الذي يتضمن إلكترونات نشطة داخل المجال المغناطيسي المتقارب".

وتابع: “مع ذلك، على عكس الشفق القطبي للأرض، تحدث انبعاثات الشفق القطبي للبقع الشمسية بترددات تتراوح من مئات الآلاف من الكيلو هرتز إلى ما يقرب من مليون كيلو هرتز، وهي نتيجة مباشرة لكون المجال المغناطيسي للبقع الشمسية أقوى بآلاف المرات من المجال المغناطيسي للأرض”.

ويعتقد العلماء أن ظاهرة الشفق للبقع الشمسية تُظهر تعديلًا مع دوران الشمس، هذا ما وصفه «يو» بـ تأثير المناره الكونية.