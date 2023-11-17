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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرات عديدة.. نبيلة مكرم: الدولة تصدت للهجرة غير الشرعية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الدولة تصدت لظاهرة الهجرة الغير شرعية، وأقامت العديد من المبادرات ومنها "مراكب النجاة"، وهي مبادرة من الرئيس والدولة تمد يدها للمصريين وتنجيهم من الغرق.

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وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد شغل الرئيس السيسي، قام به بنفسه ومنها برج البرلس، وهي أكثر مركز كان يخرج صيادين هجرة غير شرعية، مؤكدة أن الرئيس عمل أكبر مزارع سمكية وهي نفس مهنتهم لتوفير فرص عمل لهم.

 

وتابعت، أن محافظة المنيا، من  المحافظات المصدرة للهجرة الغير شرعية وتنمية الصعيد من إقامة المدارس والصرف الصحي والكهرباء والطرق لإغلاق باب الهجرة الغير شرعية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت مواكبة لمبادرة مراكب النجاة لتنمية المناطق المصدرة للهجرة الغير شرعية.

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