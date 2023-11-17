شكري يؤكد لـ بلينكن أن وقف إطلاق نار شامل في غزة يجب أن يكون هدفًا أساسيًا وقصف إسرائيلي جديد يستهدف سوريا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بلينكن يبحث مع جانتس جهود تسريع دخول المساعدات لغزة

الجيش الإسرائيلي: اقتربنا من القضاء على منظومة "حماس" العسكرية شمال غزة

هنية: لن تستعيد إسرائيل أسراها إلا بدفع الثمن الذي نحدده

فرنسا: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة "سياسة إرهاب"

وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء المرحلة التالية من العملية البرية في غزة

كيربي: تقييمها الاستخباراتي أن حماس تستخدم "الشفاء" كمركز قيادة

مدير الأونروا: هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا في غزة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن الوزير سامح شكري أكد لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، ضرورة أن يكون الهدف الأساسي في غزة هو الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدًا الرفض القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، سواء داخل أو خارج قطاع غزة.

وأشارت "الوطن" إلى أن الخارجية الأمريكي ذكرت أن بلينكن أكد لشكري "أهمية اتخاذ خطوات حقيقية لتقليل الضرر على المدنيين الفلسطينيين في جميه أنحاء غزة". وأشار بلينكن أيضًا إلى رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين قسرًا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الجيش السوري أعلن أن الدفاعات الجوية تصدت في ساعة مبكرة الجمعة، لعدوان إسرائيلي انطلق من اتجاه الجولان، استهدف عددًا من النقاط في محيط دمشق، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، مضيفًا أن الهجوم أدى إلى وقوع "بعض الخسائر المادية".

وذكرت "القبس" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، وناقشا جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة، مشيرةً إلى أن بلينكن شدد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة المستويات المتزايدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.

وقالت "الجريدة" إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن أن الجيش "اقترب" من القضاء على المنظومة العسكرية لحماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته سيطرت على موقع "فلسطين" بشمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن "حماس" تستخدم الموقع في شن هجمات على إسرائيل. كما أعلن سيطرته على موقع الكلية العسكرية في القطاع.

ونقلت "الراي" عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قوله إن إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا بدفع الثمن الذي تحدده الحركة، مؤكداً أن حماس مستعدة لخوض "معركة طويلة".

وذكر هنية في كلمة متلفزة أن الشعب الفلسطيني وحده هو "صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين". وخاطب إسرائيل بالقول إن حماس "حركة متجذرة في أرضها"، مشدداً على أن إسرائيل وحلفاءها لن يستطيعوا تغيير الواقع في قطاع غزة. وأشار إلى أن "حماس" تخوض "صراعاً استراتيجياً" مع إسرائيل، قائلاً: "إنْ أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا".

وقالت "الوطن" إن فرنسا نددت ، بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالضفة الغربية، أود أن أعرب عن إدانة فرنسا الشديدة لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين". وأضافت: "العنف الذي يهدف بوضوح إلى التهجير القسري للفلسطينيين سياسة إرهاب".

وذكرت "الراي" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن أن الجيش بدأ "المرحلة التالية" من العمليات البرية في قطاع غزة، وأضاف خلال زيارة لمقر قيادة الفريق 36: "تتواصل العملية ويتم تنفيذها بدقة، وبإصرار كبير جداً".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على القسم الغربي من مدينة غزة، وأخلى المنطقة من عناصر حماس"، معلنًا أن "المرحلة التالية قد بدأت".

ونقلت "الوطن" عن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي قوله إن "أمريكا واثقة من تقييمها الاستخباراتي لأنشطة حماس في مستشفى الشفاء بغزة". وأضاف كيربي أن واشنطن "تقيم أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء كمركز قيادة، وربما كمنشأة تخزين".

وقالت "الراي" إن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قال إنه يعتقد أن هناك محاولة متعمدة "لخنق" عملها الإنساني في غزة، محذراً من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود.

وأضاف لازاريني للصحفيين في جنيف: "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل"، واصفاً تلك المحاولة بأنها "شائنة"، لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.

