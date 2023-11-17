مسرح الطليعة: إعادة تقديم عرض "اعترافات زوجية" أيام 21-23 نوفمبر الجاري

أعلن مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح عن إعادة تقديم العرض المسرحي "اعترافات زوجية" إخراج محمد الأباصيري بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 وحتى الخميس 23 من نوفمبر الجاري، وذلك بعد تقديمها على مدار أسبوع حققت خلاله نجاحًا كبيرًا.



المسرحية قدمها مسرح الطليعة مؤخرا ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يقام بالتعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.



"اعترافات زوجية" واحد من ضمن 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية تحت إشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي، كما سيتم تقديم إلى جانب هذا العرض مسرحيات أخرى بقاعة صلاح عبد الصبور وذكي طليمات وهي"الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، و"نصف الوجه" تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان، و"الشك" تأليف جون باتريك شانلي وإخراج شريهان الشاذلي.



والمسرحية من تأليف إيريك إيمانويل شميت، وتدور أحداثها في فصل واحد عن زوجة تحاول مساعدة زوجها الذي فقد الذاكرة وفي خضم ذلك تتطورعلاقتهم بفضل الصراحة والوضوح بسبب الحوار الذي دار بينهما، ذلك الحوار الذي يجب أن يحدث بين أي زوجين.. العرض تمثيل نغم صالح ومحمد الأباصيري ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.