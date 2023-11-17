في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

يحتفل العالم اليوم 17 نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للولادت المبكرة، وتعتبر الولادة المبكرة تعني ولادة الطفل مبكرًا جدًا، تتم الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، يستمر الحمل النموذجي حوالي 40 أسبوعًا.

يعاني الأطفال المبتسرون في كثير من الأحيان من مشاكل صحية خطيرة، خاصة عندما يولدون في وقت مبكر جدًا، هذه المشاكل غالبا ما تختلف ولكن كلما ولد الطفل في وقت مبكر، كلما زاد خطر التحديات الصحية.

عوامل الخطر للولادات المبكرة

في كثير من الأحيان، يكون السبب الدقيق للولادة المبكرة غير واضح، لكن أشياء معينة يمكن أن تزيد من المخاطر.

تشمل بعض عوامل الخطر المرتبطة بحالات الحمل السابقة والحالية ما يلي:

الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو توائم أخرى.

- فترة أقل من ستة أشهر بين حالات الحمل، من المثالي الانتظار من 18 إلى 24 شهرًا بين حالات الحمل.

تسمى العلاجات التي تساعدك على الحمل بالمساعدة على الإنجاب، بما في ذلك الإخصاب في المختبر.

أكثر من إجهاض .

ولادة سابقة لأوانها.

يمكن لبعض المشاكل الصحية أن تزيد من خطر الولادة المبكرة، مثل:

مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.

- بعض حالات العدوى، خاصة تلك التي تصيب السائل الأمنيوسي والجهاز التناسلي السفلي.

- المشاكل الصحية المستمرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

إصابات أو صدمات في الجسم.

يمكن أن تزيد خيارات نمط الحياة أيضًا من خطر الحمل المبكر، مثل:

تدخين السجائر، أو تعاطي المخدرات غير المشروعة، أو شرب الكحول بشكل متكرر أو بكثرة أثناء الحمل.

نقص الوزن أو زيادة الوزن قبل الحمل.

الحمل قبل سن 17 عامًا أو بعد 35 عامًا.

المرور بأحداث حياتية مرهقة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو العنف المنزلي.

لأسباب غير معروفة، يكون الأشخاص السود والسكان الأصليون في الولايات المتحدة أكثر عرضة للولادة المبكرة مقارنة بالنساء من الأجناس الأخرى، لكن الولادة المبكرة يمكن أن تحدث لأي شخص. في الواقع، العديد من الولادات المبكرة ليس لها عوامل خطر معروفة.

مضاعفات الولادات المبكرة

ليس كل الأطفال المبتسرين يعانون من مضاعفات صحية، لكن الولادة المبكرة قد تسبب مشاكل طبية قصيرة وطويلة الأمد. بشكل عام، كلما كانت ولادة الطفل مبكرة، كلما زاد خطر حدوث مضاعفات، يلعب الوزن عند الولادة دورًا رئيسيًا أيضًا.

قد تكون بعض المشاكل واضحة عند الولادة، والبعض الآخر قد لا يظهر إلا في وقت لاحق.

مضاعفات قصيرة المدى

في الأسابيع الأولى، قد تشمل مضاعفات الولادة المبكرة ما يلي:

مشاكل في التنفس: قد يعاني الطفل الخديج من صعوبة في التنفس بسبب ولادته برئتين لم يتم تطويرهما بشكل كامل، إذا كانت رئتا الطفل تفتقران إلى مادة تسمح للرئتين بالتوسع، فقد يواجه الطفل صعوبة في الحصول على ما يكفي من الهواء، هذه مشكلة قابلة للعلاج تسمى متلازمة الضائقة التنفسية.

من الشائع أن يعاني الأطفال الخدج من توقف مؤقت في التنفس يسمى انقطاع النفس، يتخلص معظم الأطفال من انقطاع التنفس عند عودتهم إلى المنزل من المستشفى، يصاب بعض الأطفال المبتسرين باضطراب رئوي أقل شيوعًا يسمى خلل التنسج القصبي الرئوي، يحتاجون إلى الأكسجين لبضعة أسابيع أو أشهر، لكنهم غالبًا ما يتغلبون على هذه المشكلة.

مشاكل قلبية: بعض مشاكل القلب الشائعة التي يعاني منها الأطفال المبتسرون هي القناة الشريانية السالكة (PDA) وانخفاض ضغط الدم، PDA هو فتحة بين اثنين من الأوعية الدموية الهامة، الشريان الأورطي والشريان الرئوي، غالبًا ما يُغلق عيب القلب هذا من تلقاء نفسه، ولكن بدون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل قصور القلب، وذلك عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم كما ينبغي، قد يحتاج انخفاض ضغط الدم إلى العلاج بالسوائل التي يتم إعطاؤها عن طريق الوريد والأدوية وفي بعض الأحيان عمليات نقل الدم.

مشاكل في الدماغ: كلما كانت ولادة الطفل مبكرة، كلما زاد خطر حدوث نزيف في الدماغ، وهذا ما يسمى النزف داخل البطينات، معظم حالات النزيف تكون خفيفة وتختفي مع تأثير بسيط على المدى القصير، لكن قد يعاني بعض الأطفال من نزيف دماغي أكبر يسبب إصابة دائمة في الدماغ.

مشاكل التحكم في درجة الحرارة: يمكن أن يفقد الأطفال المبتسرون حرارة الجسم بسرعة، ليس لديهم الدهون المخزنة في الجسم لرضيع كامل المدة، ولا يمكنهم إنتاج ما يكفي من الحرارة لمواجهة ما فقده عبر سطح أجسادهم، إذا انخفضت درجة حرارة الجسم بشكل منخفض للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة خطيرة تسمى انخفاض حرارة الجسم.

يمكن أن يؤدي انخفاض حرارة الجسم لدى الأطفال المبتسرين إلى مشاكل في التنفس وانخفاض مستويات السكر في الدم، قد يستخدم الطفل الخديج أيضًا كل الطاقة المكتسبة من الرضاعة فقط ليظل دافئًا، ولهذا السبب يحتاج الأطفال المبتسرون الأصغر حجمًا إلى حرارة إضافية من جهاز تدفئة أو حاضنة في البداية.

مشاكل في الجهاز الهضمي: من المرجح أن يكون لدى الأطفال المبتسرين أجهزة هضمية غير مكتملة النمو، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC). مع NEC، تصاب الخلايا المبطنة لجدار الأمعاء، يمكن أن تحدث هذه المشكلة عند الأطفال المبتسرين بعد بدء الرضاعة، الأطفال المبتسرون الذين يتلقون حليب الثدي فقط لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بـ NEC.

مشاكل الدم: الأطفال المبتسرون معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في الدم مثل فقر الدم واليرقان عند الأطفال حديثي الولادة، في حالة فقر الدم، لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء. يعاني جميع الأطفال حديثي الولادة من انخفاض بطيء في عدد خلايا الدم الحمراء خلال الأشهر الأولى من الحياة، لكن هذا الانخفاض قد يكون أكبر عند الأطفال المبتسرين، في حالة اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة، يبدو الجلد والعينان باللون الأصفر، ويحدث ذلك لأن دم الطفل يحتوي على كمية كبيرة جدًا من مادة صفراء اللون من الكبد أو خلايا الدم الحمراء، هذه المادة تسمى البيليروبين. هناك أسباب عديدة لليرقان، لكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال المبتسرين.



مشاكل التمثيل الغذائي: غالبًا ما يعاني الأطفال المبتسرون من مشاكل في عملية التمثيل الغذائي، هذه هي العملية التي يقوم الجسم من خلالها بتحويل الطعام والشراب إلى طاقة، قد يعاني بعض الأطفال المبتسرين من انخفاض شديد في مستوى السكر في الدم، يمكن أن يحدث هذا لأن الأطفال المبتسرين غالبًا ما يكون لديهم كميات أقل من سكر الدم المخزن مقارنة بالأطفال الناضجين، يواجه الأطفال المبتسرون أيضًا صعوبة أكبر في تحويل السكر المخزن لديهم إلى أشكال نشطة أكثر قابلية للاستخدام من سكر الدم.

مشاكل في الجهاز المناعي: من الشائع أن يكون لدى الأطفال المبتسرين أجهزة مناعية غير مكتملة النمو، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض، يمكن أن تنتشر العدوى لدى الطفل الخديج بسرعة إلى مجرى الدم وتسبب مشكلة تهدد الحياة تسمى الإنتان.

المصدر: mayoclinic.