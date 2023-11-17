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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا

أصالة
أصالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

يبحث الكثير من الأشخاص عن اختيارات الإفطار الصحي الذي يساعدهم في الحصول على قيمة غذائية عالية ويساعد في الحصول على قوام رشيق دون زيادة وزن أيضا، حيث يحتار البعض حول تناول البيض أم المكسرات في الإفطار، لذا نكشف لكم من خلال السطور التالية فوائد كل منهما.

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفديو جديد له خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية.

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

يصادف اليوم 17 نوفمبر اليوم العالمي للولادات المبكرة، يعتبر الطفل الخديج أو المبتسر هو طفل يولد مبكرًا جدًا، أو قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا من الموعد المحدد، تبلغ فترة الحمل الطبيعية  حوالي 40 أسبوعًا، تحدث الولادة المبكرة في الأسبوع 37 أو قبل ذلك، يمكن أن تشكل هذه الولادة المبكرة أو المبكرة مخاطر صحية خطيرة على الأم والطفل.

 

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.


ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض .

 

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نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا


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نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا

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