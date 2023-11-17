عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أكفان رمزية أمام البيت الأبيض تذكيراً بمجـ.ازر الاحتلال في غزة

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر فيه أكفان رمزية أمام البيت الأبيض للتذكير بمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة.

 

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اخر مجازر قام بها الجيش الإسرائيلي كانت اقتحام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن مقتل فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع قتيلين وثلاث إصابات خطيرة في مستشفى ابن سينا، حسب مصادر طبية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

أعلام فلسطينية اصابات خطيرة احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

الاحتلال يقصف أطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب في لبنان

بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة

50 % لا يريدون نتنياهو.. تراجع قوّة حزب "الليكود" الإسرائيلي لهذا السبب

بعد استهدافهم من قوات الاحتلال.. وصول إصابات لمستشفى النجار شرق محافظة رفح

شكري: نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا داعما لوقف إطلاق النار في غزة

اتصالات لحل الأزمة| مصر تعلن امتلاكها الإرادة القوية لرفض كافة أشكال تهجير الفلسطينين

جهود مصرية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى بين حماس والاحتلال| تفاصيل

وزير الخارجية: لا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة

ترشيحاتنا

6 أشهر جديدة بدون جمارك.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين بعد ارتفاع الأسعار

تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم

السعودية.. مغادرة الطائرة الإغاثية الثامنة للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

للمرة الأولى.. الأزهر يطلق حلقات تعليمية لكتب القراءات

نجاح جديد.. سرايا القدس تعلن عن خسائر لجيش الاحتلال

شاهد.. أكفان رمزية أمام البيت الأبيض تذكيراً بمجـ.ازر الاحتلال في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ