شاهد.. أكفان رمزية أمام البيت الأبيض تذكيراً بمجـ.ازر الاحتلال في غزة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر فيه أكفان رمزية أمام البيت الأبيض للتذكير بمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اخر مجازر قام بها الجيش الإسرائيلي كانت اقتحام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن مقتل فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع قتيلين وثلاث إصابات خطيرة في مستشفى ابن سينا، حسب مصادر طبية.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.