الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء ويقصف مخيم جباليا وخان يونس|فيديو

أصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزّة، محورا للعمليّة العسكريّة التي تشنّها إسرائيل، وتقول إنّ حماس تستخدم المستشفى مركزًا للقيادة، الأمر الذي نفته الحركة، كما أن إسرائيل لم تقدم أدلة قوية بهذا الشأن رغم تفتيشها المجمع بشكل دقيق، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ42، بدأ الرأي العام الغربي بالانقلاب بشكل ملحوظ، حيث علت الأصوات التي تطالب إسرائيل بوقف الحرب ووضع حد "للاستهداف الصادم" للمدنيين والأطفال، خاصة بعد اقتحام مستشفى الشفاء ومنع المرضى والنازحين والأطباء فيها من الدخول أو الخروج.

فيما حاصرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واستجوبت عددا من المسعفين.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات، وفتشت مركبات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه.

كما أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى، واستجوبت عددا منهم.

