جبر خواطر للأشقاء العرب..صحفي: موقف الرئيس تجاه الطفل الفلسطيني يحمل كل القيم الإنسانية

علق الكاتب الصحفي هانئ مباشر، على موقف الرئيس السيسي والدولة المصرية تجاه الطفل الفلسطيني عبدالله الذي أصيب جراء العدوان في قطاع غزة.

وقال هاني مباشر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن استجابة الرئيس السيسي لمناشدة الطفل عبدالله للعلاج في مصر، يحمل كل القيم الإنسانية الجميلة، حيث وجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الرعاية له.

واسترسل: ما حدث جبر الخواطر ليس للفلسطينيين فحسب بل للأشقاء العرب مثلما حدث في سابق المواقف المصرية تجاه الأزمة السودانية واعصار ليبيا وزلزال المغرب وزلزال تركيا.



وشدد على أن موقف الرئيس السيسي مع الطفل هو إعلاء للقيم الإنسانية الجميلة، التي يجب أن تكون طبيعية في العلاقات بين الشعوب والمجتمعات.

وتابع' مصر توجه رسالة، تؤكد من خلالها أنها تتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف.

