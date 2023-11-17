مشاركة مصرية ناجحة بمعرض  عقارات النيل في السعودية| تفاصيل

يعتبر معرض عقارات النيل من أبرز الأحداث العقارية في المملكة العربية السعودية.

ويُعدّ هذا المعرض فرصة للمشاركة للشركات العقارية في المعارض الخارجية وعرض مشروعاتها المتميزة وتشجيع المستثمرين العرب والمصريين المقيمين في دول الخليج علي شراء العقارات في مصر وذلك تحقيقا لخطط الدولة الرامية الي تشجيع التصدير العقاري ذلك إطار التزامات الشركة المتواصلة بتقديم مشاريع فريدة ومبتكرة في قطاع التطوير العقاري.

من جانبها أكدت العتال هولدنج المشاركة بالمعرض أن عقارات النيل فرصة مثالية لعرض مبادراتها وإنجازاتها العقارية ، ولتقديم فرص استثمارية متميزة لجمهور المهتمين بقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.

مع توفير مجموعة متنوعة من العروض والتى تم تقديمها لأول مره خاصة بمنطقة غرب القاهرة وهو المشروع الذي يقع بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر، على بعد ٧٠٠ متر من المتحف المصرى الكبير الذي يعد من اكبر المتاحف في الشرق الأوسط و باستثمارات إجمالية تصل إلى 8 مليار جنيه .