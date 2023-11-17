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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حياة كريمة: نرصد احتياجات الأشقاء في غزة ونقوم بتلبيتها| فيديو

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسة حياة كريمة كانت من أوائل المؤسسات التي قامت بدعم الشعب الفلسطيني وجاء ذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بإرسال أكبر قافلة إغاثية لأشقاء في غزة.

 

وأضافت "فخري" خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن المرحلة كانت أولويتها تجهيز كافة أنواع المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومياه للشرب ومستلزمات طبية وأغطية وملابس، متابعة أنه في المرحلة الثانية تم التركيز على المواد الغذائية سهلة الاستخدام بجانب المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، وذلك من خلال رصد مؤسسة حياة كريمة لما يحتاجه أهالي قطاع غزة في أرض الواقع وتجهيزه وإرساله لهم.


 

وأشارت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن شعار مؤسسة حياة كريمة منذ اليوم الأول هو "من إنسان لإنسان"، حيث قامت حملات حياة كريمة والتحالف الوطني بجمع كميات تبرعات غير مسبوقة وذلك بسبب الموقف المصري والثابت تجاه الأشقاء في فلسطين.

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