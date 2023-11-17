أستاذ حديث: الله أمرنا بالتماسك والاعتصام ومساعدة الأشقاء

تحدث الدكتور حسن القصبى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عن مفهوم لم الشمل، قائلا إن القرآن الكريم هو كتاب السنن الكونية والإلهية، حيث سطر وذكر فيه طرق التعامل مع الحياة.

وأوضح حسن القصبي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس حريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن المراد بالاعتصام بحبل الله هو القرآن الكريم، مؤكدًا أن التمسك بالقرآن الكريم والسنن النبوية تجمع المسلمين وفي حالة إهمالها تفرقهم.

واسترسل: التكامل والتمسك بين أفراد الأسرة الواحدة يساعد على تدعيمها واستقرارها، كما أن النزاع بين أفراد الأسرة والمجتمع يؤدي إلى الفشل.

وأضاف:"أشقائنا في غزة لهم حق علينا، وسوف نسأل عنه أمام الله"،متابعا: رسول الله شدد على تماسك وتقارب المسلمين مثل الجسد الواحد، حيث لابد أن نساند وندعم ونعتصم من أجل نصرة الأشقاء والحفاظ على مقدساتنا.