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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برفقة السفير الألماني.. آلاف الإسرائيلين في مسيرات حاشدة بالقدس لإطلاق سراح الرهائن| شاهد

مظاهرات إسرائيلية
مظاهرات إسرائيلية

يسير آلاف الإسرائيليين، اليوم الجمعة، إلى القدس في اليوم الرابع من أجل عودة الرهائن الإسرائيليين في غزة، قبل مسيرة مخطط لها خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس ليلة الغد.

ووفقا لصحيفة "تايمز  أوف إسرائيل" وانضم السفير الألماني لدى إسرائيل، ستيفن سيبرت، إلى المتظاهرين بالقرب من اللترون ويدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى؛ مشيرا إلى أن برلين تبذل جهودا لتحقيق هذه الغاية.


وأضاف: "نحن معكم بقلوبنا وبأذهاننا منذ 7 أكتوبر".

وتابع: "نشعر بالألم معكم.. نحن نصلي ونأمل طوال اليوم، وطوال الليل، في إطلاق سراح الجميع".

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