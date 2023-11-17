150 ألف لتر سولار|الضغوط المصرية تنجح في زيادة حجم المساعدات إلى غزة

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

وتم دخول ما يقرب من ١٥٠ ألف لتر سولار من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة.

وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.