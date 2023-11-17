رئيس مياه القاهرة: مراجعات وتفتيش ومتابعة يومية لتحسين نظم التشغيل

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري، المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع الدعم الفني وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتي تستهدف مراجعة كافة مواقع والمنشآت وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فوراً بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

وأوضح، أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفني بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.