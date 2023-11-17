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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية المصرية بلبنان تدعو للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية

صدى البلد

دعت رابطة الجالية المصرية فى لبنان إلى المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يعبر عن عظمة مصر والظهور بمظهر إيجابى مشرف يبرز صورة مصر الحضارة أمام العالم، وذلك خلال مع فتح باب التصويت للمصريين فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

استكمالا لمسيرة الإنجازات والتنمية

وأكدت رابطة الجالية المصرية - في بيان اليوم الجمعة، أن المشاركة في التصويت بالانتخابات يعد استكمالا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، معتبرة أن المشاركة تعد تأكيدا للدور الهام الذي تقوم به مصر وقيادتها السياسية في التصدي لكافة المؤامرات التي تدبر للوطن.

وشددت رابطة الجالية المصرية على ضرورة المشاركة بفعالية في هذا الحدث الوطني الكبير لما فيه رفعة الوطن وعزته، معبرة عن فخرها الدائم بالحس الوطني لأبناء مصر الأبرار.

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