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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشجيع التعاون المصري الأفريقي في مجالات صناعة السياحة

تعاون مصري أفريقي
تعاون مصري أفريقي

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، مجلس السياحة الأفريقي (ATB)، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تشجيع التعاون المصري الأفريقي في مجالات صناعة السياحة وبحث فرص نمو السياحة الإفريقية وتبادل الخبرات السياحية بين دول القارة.

وقع البروتوكول بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والدكتور كوثبرت نكوبى رئيس مجلس السياحة الأفريقي، بحضور رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية.

وقال الشنواني، تأتي هذه الاتفاقية على هامش استضافة مصر للمعرض الافريقي للتجارة البينية، في إطار توجه الجمعية المصرية لشباب الأعمال نحو تعزيز العلاقات الدولية لطرح فرص أكبر أمام الشركات المصرية للنمو وأمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم.

وأشار إلي أن الاتفاقية تهدف إلى الوصول إلى  رؤية موحدة للتعاون الأفريقي بين مصر وجميع البلدان الإفريقية في مختلف مجالات السياحة في الاستثمار والتسويق والترويج لفرص نمو السياحة الداخلية.

واكد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التعاون مع مجلس السياحة الافريقي يتيح مجالات أكبر للاستفادة من المقومات الأساسية التي تتمتع بها مصر في مجالات الاستثمار وفي صناعة السياحة والسفر لجذب السائحين والاستثمار السياحي بجانب التعاون علي تطوير النهج السياحي بما يمكن البلدان الإفريقية للعمل معا لإزالة العوائق أمام نمو قطاع السياحة ونشر ثقافة السياحة الداخلية.

تبادل الخبرات على مستوى 55 دولة أفريقية 

وأوضحت رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اتفاقية الشراكة بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومجلس السياحة الإفريقي تتضمن التعاون في مجال الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات السياحة على مستوى 55 دولة أفريقية.
 

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وأضافت القاضي، نستهدف من هذا التعاون، تصدير التجربة المصرية في صناعة السياحة إلى أفريقيا، وأن تكون السياحة المصرية جزء من اهتمامات مجلس السياحة الإفريقي وضمن التعاون المثمر بين مصر وإفريقيا بما يمكن البلدان الإفريقية من تطوير خبراتها وتبادل البرامج والمنتجات السياحية وتشجيع التعاون الإفريقي في مختلف مجالات السياحة.

وأشارت أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تقويم سنوي بأجندة للفعاليات والأنشطة المختلفة التي يمكن تقديمها بشكل شهري لرفع الوعي والتثقيف بفرص ومجالات التعاون السياحي المشترك بما يحفز دخول دول إفريقية أخري على مستوى جذب المؤسسات والمنظمات السياحية والشركات المصرية والإفريقية للعمل معا في النهوض بالسياحة الداخلية وجذب السائحين لمصر.

السياحة الجمعية المصرية لشباب الاعمال التعاون المصري الأفريقي فرص نمو مصر

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