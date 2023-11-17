صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة عسقلان

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة عسقلان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، لا توجد تقارير حتى عن الأضرار أو الإصابات.

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة.



ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس إنها استهدفت 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بالصبرة وتل الهوا.

وخرج آلاف الإسرائيليين، اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة إلى القدس في اليوم الرابع من أجل عودة الرهائن الإسرائيليين في غزة، قبل مسيرة مخطط لها خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس ليلة الغد.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وانضم السفير الألماني لدى إسرائيل، ستيفن سيبرت، إلى المتظاهرين بالقرب من اللترون ويدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى؛ مشيرا إلى أن برلين تبذل جهودا لتحقيق هذه الغاية.