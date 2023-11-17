بحضور مدبولي وشكري.. الهند تستضيف قمة صوت الجنوب العالمي

تستضيف الهند القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي في يوم 17 نوفمبر 2023، وستكون المشاركة بشكل افتراضي عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن الجدير بالذكر أن الهند قد استضافت قمة صوت الجنوب العالمي الافتتاحية خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير 2023، بشكل افتراضي كذلك. وجمعت هذه المبادرة الفريدة من نوعها تحت مظلتها 125 دولة من دول الجنوب العالمي، حيث منحتهم الفرصة لتبادل وجهات نظرهم والحديث عن أولوياتهم عبر منصة مشتركة.

وخلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، عملت الهند على ضمان أن تحظى مخاوف الجنوب العالمي بالاهتمام الواجب وأن يتم أخذ أولويات الجنوب العالمي في الاعتبار على النحو الواجب عند العمل على بحث إيجاد حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا.

وستركز الدورة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي على إطلاع دول الجنوب العالمي على النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين على مدار فترة رئاسة الهند. ومن المرجح أيضا أن تتم مناقشة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية. علاوة على ذلك، ستكون القمة بمثابة منصة لمناقشة سبل الحفاظ على الزخم القائم فيما يتعلق بتطلعنا المشترك إلى إيجاد نظام عالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً وتقدماً.

وستتضمن الدورة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي 10 جلسات. وستكون الجلستان الافتتاحية والختامية على مستوى رؤساء الدول/الحكومات، وسيمثل مصر في جلسة القادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويمثل مصر في جلسة وزراء الخارجية وزير الخارجية المصري سامح شكري.

