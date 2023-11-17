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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو| موعد وصول العواصف الترابية للقاهرة.. مستجدات أسعار الذهب وآخر تطورات الوضع في غزة

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

عاجل| الأرصاد تعلن فرص سقوط الأمطار بـ 9 محافظات فقط.. فيديو
أكدت الدكتورة  منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت من أمس تشهد استقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن الأجواء مستقرة في معظم المحافظات.

الأرصاد تعلن موعد وصول العواصف الرملية والترابية للقاهرة
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من مساء غدا السبت قد يكون هناك موجة من العواصف، ومن الأحد ستتعرض البلاد لـ الأمطار، وتختفي العواصف الرملية والترابية.

يتخطى الـ 3000 جنيه.. موجة ارتفاعات تضرب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

6 أشهر جديدة بدون جمارك.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين بعد ارتفاع الأسعار
كشف هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب خلال هذه الفترة، قائلا:" لا توجد مشكلة بالذهب، وأن سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية".
تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الجمعة

خبير علاقات دولية: مصر تسعى لرفع الحصار عن غزة وتقدم لها كافة المساعدات
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن تقديم يد العون لمن يحتاجها، وهذه هي السمة الرئيسية في شخصية الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر هي عاصمة الإنسانية العربية والدولية، حيث تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع.

150 ألف لتر سولار|الضغوط المصرية تنجح في زيادة حجم المساعدات إلى غزة
 أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

3 منافذ.. الكشف عن خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين| فيديو
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أصبحت في عين العاصفة، ويجب التعامل مع الأمور من هذا المنطلق، حيث شهدت الـ 24 ساعة الماضية تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي يقول فيه إن الجيش الإسرائيلي نجح إلى حد كبير في تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس في شمال غزة وأنهم سينتقلوا إلى المراحل التالية.

فلسطيني يصنع ناياً ويعزف به فوق أنقاض بيته في رفح|شاهد
على نغمات الناي ، تقضي عائلة فلسطينية يومها بين أنقاض منزلها المدمر في حي الشابورة بمدينة رفح هرباً من ضجيج وفوضى المدرسة التي لجأت إليها.
 

خبير علاقات دولية: مصر تسعى لرفع الحصار عن غزة وتقدم لها كافة المساعدات
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن تقديم يد العون لمن يحتاجها، وهذه هي السمة الرئيسية في شخصية الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر هي عاصمة الإنسانية العربية والدولية، حيث تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع.

الأرصاد أسعار الذهب لذهب أسعار العملات الأجنبية والدولار غزة

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