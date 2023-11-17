مدير عام مستشفيات غزة يعلن خروج المنشآت الطبية عن الخدمة

أعلن مدير عام مستشفيات محمد زقوت غزة ، اليوم الجمعة، خروج مستشفيات غزة ومحافظة الشمال خرجت عن الخدمة بالكامل.



وقال زقوت في تصريحاته للتليفزيون العربي، أن القطاع الطبي بغزة بحاجة ماسة إلى مستشفى ميداني في غزة والشمال بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة.



وأضاف مدير عام مستشفيات غزة ، أنهم يحاولون بكل الإمكانات المتوفرة تأمين خروج الحالات المستعصية من الجرحى.



وأوضح مدير عام مستشفيات غزة، أن عدد من الجرحى ينتظرون عند معبر رفح من أجل متابعة العلاج في الخارج.



وأشار مدير عام مستشفيات غزة إلى أن مستشفيات جنوب قطاع غزة امتلأت بالجرحى ونواجه صعوبة في استقبال المزيد.



ولفت مدير عام مستشفيات غزة ، إلى أن الأوضاع في مستشفيات غزة صعبة جدا والجرحى في أروقتها.