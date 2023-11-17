رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يحدث داخل قطاع غزة انتهاك صريح ضد المدنيين، متابعا “نحتاج إلى إبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه”.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى وتعدى على الحجاج المسيحيين، مشددا على أن ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية غير مقبول تماما.



وشدد على ضرورة وقف الاعتداء وقصف المدارس والمستشفيات، وتوفير المياه والمواد الغذائية لأهالي غزة.



وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية.