رحيل الكاتب الصحفي علاء نصار مدير التحرير الفني بالأهرام

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي علاء نصار، مدير التحرير الفني بمؤسسة الأهرام، والصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية، حيث وافته المنية صباح اليوم الجمعة، حسب ما أعلنه شقيقه الكاتب الصحفي جلال نصار، رئيس التحرير السابق للأهرام ويكلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله... رحل صاحبى وصديقى وزميلى وصغيرى واخى ... ربنا يرحمك ويغفر له ويسامحك يا علاء ويجعل مثواك الجنة جوار ابى وامى وكل الطيبين المخلصين من امثالك... مع السلامة يا حبيبى".

ويتقدم الأستاذ أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، وأسرة التحرير، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الفقيد الكتاب الصحفي علاء نصار، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم عائلته الصبر والسلوان.