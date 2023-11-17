أخبار الفن|خالد عليش يشكو طليقته على السوشيال ميديا: مش عارف أشوف بنتي .. وفادي خفاجة يوجه رسالة مجهولة لأحد المتابعين

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أعرب الفنان فادي خفاجة عن استيائه برسالة غامضة من خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي على موقع تيتوك ،

أعرب الفنان خالد عليش عن حزنه الشديد بعد رفض طليقته رؤيته لابنته مرة أخرى، وعدم تمكنه من الاطمئنان عليها.

فازت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا بثلاث جوائز في النسخة الرابعة والعشرين من حفل جرامي اللاتيني السنوي.

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتواجد فى الرياض إستعدادًا لأولى تجاربها المسرحية ، ومحبتها القوية لشعب الرياض وأنها لم تشعر بأحساس الغربة مطلقًا.

وصل، اليوم، إليسا ووائل كفورى إلي السعودية استعدادا لحفلهما المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والمفترض إقامته مساء غدا السبت.