أخبار الفن|خالد عليش يشكو طليقته على السوشيال ميديا: مش عارف أشوف بنتي .. وفادي خفاجة يوجه رسالة مجهولة لأحد المتابعين

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..
عملتي إيه فى حياتك ياللي جوزك دكتور؟.. فادى خفاجة يوجه رسالة مجهولة
أعرب الفنان فادي خفاجة عن استيائه برسالة غامضة من خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي على موقع تيتوك ،
مش عارف أشوف بنتي.. خالد عليش يشكو طليقته على السوشيال ميديا
أعرب الفنان خالد عليش عن حزنه الشديد بعد رفض طليقته رؤيته لابنته مرة أخرى، وعدم تمكنه من الاطمئنان عليها.
شاكيرا توجه رسالة شكر للجمهور بعد فوزها بجائزة جرامي
فازت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا بثلاث جوائز في النسخة الرابعة والعشرين من حفل جرامي اللاتيني السنوي.
منة فضالي تستعد لأولى تجاربها المسرحية في موسم الرياض
أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتواجد فى الرياض إستعدادًا لأولى تجاربها المسرحية ، ومحبتها القوية لشعب الرياض وأنها لم تشعر بأحساس الغربة مطلقًا.
وصول إليسا ووائل كفوري للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض
وصل، اليوم، إليسا ووائل كفورى إلي السعودية استعدادا لحفلهما المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والمفترض إقامته مساء غدا السبت.