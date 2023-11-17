حزب المستقلين الجدد: استهداف الكيان الصهيوني القطاع الصحي في غزه ينذر بكارثة

أكد حزب المستقلين الجدد، أن استهداف اسرائيل للاطقم الطبيه والقطاع الصحي ينذر بكارثه انسانيه حقيقيه ان لم يتحرك العالم كله لوقف تللك الجريمه التي تعتبر ابشع جريمه حرب في العصر الحديث.

تقرير منظمه الصحه العالميه



وأضاف الحزب، ان تقرير منظمه الصحه العالميه بخصوص انهيار اكثر من ٦٥٪؜ من القطاع الصحي بغزه بعد استهداف مباشر من اسرائيل للمستشفيات بقطاع غزه فضلا عن قطع امدادات الوقود والكهرباء عن المستشفيات.



ويثمن الحزب ماتقوم به الدوله المصريه انطلاقا من ثوابتها من تقديم كافه المساعدات الصحيه من تقديم المستلزمات الطبيه واستقبال الخالات المصابه جراء القصف والاعتداءات بمستشفيات سيناء وهيئه الرعايه الصحيه بمحافظه الاسماعيليه.



ويدعو الحزب العالم كله ان يقوم بمسؤلياته بوقف كامل وشامل للاعتداءات دون قيد او شرط مع توفير الدعم الكامل لاسيما ان دخول فصل الشتاء مع زياده اعداد المصابين بمستوي لايمكن استيعابه بسهوله.